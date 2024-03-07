Иван Ургант рассказал о главном событии в своей жизни

Телеведущий Иван Ургант не стал нарушать традицию, несмотря на проблемы с работой. Иван Ургант может назвать себя счастливым человеком — ему повезло быть окруженным красивыми и любимыми женщинами: супругой Натальей и дочками Эрикой, Ниной и Валерией.