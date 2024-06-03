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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид о 10:35 по броскам в 6-й игре с «Далласом»: «Эдмонтон» закрыл серию. Не всегда получается сделать это красиво»

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

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