Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ» с мозгами не злится на тен Хага в первую очередь. Состав должен быть намного сильнее при таких тратах. Но лучшие менеджеры работают не в «Юнайтед»

«Сейчас я просто надеюсь, что это просто тяжелое начало, что это не повторение тех проблем, которые мы видели при Моуринью, ван Гале, Мойесе, Рангнике, Сульшере.
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