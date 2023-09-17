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Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ» с мозгами не злится на тен Хага в первую очередь. Состав должен быть намного сильнее при таких тратах. Но лучшие менеджеры работают не в «Юнайтед»

Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ» с мозгами не злится на тен Хага в первую очередь. Состав должен быть намного сильнее при таких тратах. Но лучшие менеджеры работают не в «Юнайтед»

«Сейчас я просто надеюсь, что это просто тяжелое начало, что это не повторение тех проблем, которые мы видели при Моуринью, ван Гале, Мойесе, Рангнике, Сульшере.

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