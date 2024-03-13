Тест дешёвого удлинителя Космос

Сейчас на маркетплейсах можно встретить удлинители Космос, продающиеся по очень низким ценам. Я протестировал и изучил удлинитель с выключателем, имеющий три розетки с заземлением и трехметровый шнур, который был куплен за 288 рублей.
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