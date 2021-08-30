В Астраханской области индивидуальный предприниматель, обманувший фирму из Башкортостана, обвиняется в мошенничестве

Следственной группой ОМВД России по Черноярскому району Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Ушаковка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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