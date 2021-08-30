Происшествия

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...
  • geo1804
    что за книги и кто их будет читать ?В Курганской обла...

В Астраханской области индивидуальный предприниматель, обманувший фирму из Башкортостана, обвиняется в мошенничестве

Следственной группой ОМВД России по Черноярскому району Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Ушаковка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх