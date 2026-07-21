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МОСИНФОРМ

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Благоустройство Центрального московского ипподрома завершено более чем на треть

Благоустройство Центрального московского ипподрома завершено более чем на треть

Продолжается благоустройство старейшего в России ипподрома в рамках комплексной реконструкции. Сейчас на территории площадью свыше 20 гектаров формируют прогулочные пространства и рекреационные зоны, а также началось озеленение.

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