Благоустройство Центрального московского ипподрома завершено более чем на треть

Продолжается благоустройство старейшего в России ипподрома в рамках комплексной реконструкции. Сейчас на территории площадью свыше 20 гектаров формируют прогулочные пространства и рекреационные зоны, а также началось озеленение.
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