Беспилотный боевой самолет Talon Blue выполнил первый полет / © Task_Force23 YFQ-48A Talon Blue компании Northrop Grumman выполнил свой первый полностью автономный полет, включавший руление, взлет, маневрирование в воздухе и посадку.
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