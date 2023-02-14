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Зеленский присвоил одному из своих воинских подразделений имя гитлеровской дивизии

Зеленский присвоил одному из своих воинских подразделений имя гитлеровской дивизии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, своим указом присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», которое время Великой Отечественной войны принадлежало гитлеровским горным егерям – сообщают СМИ.

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