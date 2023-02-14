Зеленский присвоил одному из своих воинских подразделений имя гитлеровской дивизии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, своим указом присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», которое время Великой Отечественной войны принадлежало гитлеровским горным егерям – сообщают СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 февраля, своим указом присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс», которое время Великой Отечественной войны принадлежало гитлеровским горным егерям – сообщают СМИ.
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