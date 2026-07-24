В ходе удара по выставке "Армада" ликвидирован сотрудник польской оборонной компании

Но есть и хорошие новости.Надо понимать, он там был не один.PS. Также стоит отметить, что сегодня помимо прочих пораженных в Черном море судов был атакован американский транспорт с углем, который шел на Украину у побережья Румынии.
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