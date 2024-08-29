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Полянский указал на нежелание Запада замечать атаки ВСУ на АЭС

Полянский указал на нежелание Запада замечать атаки ВСУ на АЭС

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) военнослужащими ВСУ и украинскими националистами являются безрассудством, допущенным Западом, который занял беспринципную "страусиную позицию" и делает вид, что не замечает атаки Незалежной на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

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