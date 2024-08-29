ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Обстрелы Курской атомной электростанции (АЭС) военнослужащими ВСУ и украинскими националистами являются безрассудством, допущенным Западом, который занял беспринципную "страусиную позицию" и делает вид, что не замечает атаки Незалежной на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).