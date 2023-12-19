В США у грабителей угнали машину во время налета на кассу

В США пока бандиты грабили кассу, их автомобиль был угнан неизвестным. Об этом сообщает CBS News. В городе Коммерс-Сити американского штата Колорадо злоумышленники напали на отделение, где обналичиваются чеки.
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