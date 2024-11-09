США ПЕРЕДАЮТ ВОЙНУ ЕВРОПЕ: БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ОТОМСТЯТ РОССИИ ОДЕССОЙ

За предвыборным ажиотажем в США мало кто заметил, что в это время происходило в старушке Европе. А там Великобритания и Германия подписали соглашение о плотном военном сотрудничестве во всех сферах, и, не скрывая, напрямую заявили, что делается это всё против России.
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