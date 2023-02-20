Бастрыкин: С 2014 года было убито около пяти тысяч мирных жителей Донбасса

Глава СКР отметил, что зафиксировано еще порядка девяти тысяч раненыхПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что следствие установило количество жертв и пострадавших среди мирного населения Донбасса.
Глава СКР отметил, что зафиксировано еще порядка девяти тысяч раненыхПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что следствие установило количество жертв и пострадавших среди мирного населения Донбасса.
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