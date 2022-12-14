Евгений Мамонтов: Премия имени Арсеньева отменяет понятие провинциальности

9 декабря в Москве, в здании Российского Фонда культуры, были названы имена победителей в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей" и обладателей двух специальных номинаций четвертого сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.