Евгений Мамонтов: Премия имени Арсеньева отменяет понятие провинциальности

9 декабря в Москве, в здании Российского Фонда культуры, были названы имена победителей в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей" и обладателей двух специальных номинаций четвертого сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- В Оренбургское ракетное объединение РВСН прибыло более 1000 новобранцев
- Подразделение одного из мотострелковых соединений ВС РФ по нанесло огневой удар по диверсионно-разведывательным группам ВСУ
Свежие комментарии