Закон, порядок, государство

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Евгений Мамонтов: Премия имени Арсеньева отменяет понятие провинциальности

Евгений Мамонтов: Премия имени Арсеньева отменяет понятие провинциальности

9 декабря в Москве, в здании Российского Фонда культуры, были названы имена победителей в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза" и "Проза для детей" и обладателей двух специальных номинаций четвертого сезона Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им.

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