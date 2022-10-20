Мечты саранской пенсионерки стать инвестором закончились утратой 1,5 млн рублей

Сотрудники УМВД России по Мордовии рассказали об очередном случае мошенничества. По данным ведомства, 63-летняя жительница Саранска нашла в интернете заманчивую информацию о возможности очень выгодно инвестировать средства в акции крупной компании.
Сотрудники УМВД России по Мордовии рассказали об очередном случае мошенничества. По данным ведомства, 63-летняя жительница Саранска нашла в интернете заманчивую информацию о возможности очень выгодно инвестировать средства в акции крупной компании.
Свежие комментарии