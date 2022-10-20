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Мечты саранской пенсионерки стать инвестором закончились утратой 1,5 млн рублей

Мечты саранской пенсионерки стать инвестором закончились утратой 1,5 млн рублей

Сотрудники УМВД России по Мордовии рассказали об очередном случае мошенничества. По данным ведомства, 63-летняя жительница Саранска нашла в интернете заманчивую информацию о возможности очень выгодно инвестировать средства в акции крупной компании.

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