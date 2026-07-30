ММК-МЕТИЗ начал производство нового вида проволоки для габионных конструкций

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ», входит в Группу ММК) изготовил опытную партию низкоуглеродистой термически обработанной оцинкованной проволоки специального назначения для габионных конструкций.
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