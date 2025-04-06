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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт: «Вы плохо меня знаете и позволяете СМИ затуманивать ваши мозги»

«Поздравляю с провалом в постройке новой команды, чувак. Тебе никогда не стоило уходить из «Голден Стэйт».

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