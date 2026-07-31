Глава Заголовацкий представил Андрею Воробьеву план развития Орехово-Зуева

В Орехово-Зуевсе продолжается комплексное развитие инфраструктуры: модернизируют объекты ЖКХ, строят и ремонтируют учреждения образования, реализуют крупные инвестиционные проекты и создают новые рабочие места.
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