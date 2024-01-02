Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

Компанцев Сергей

там автор пишет не нужно было а титан где брался и прочее ведь к концу столетия северные народы прийдется переселятся южнее просто подьем моря и затопление северных територий . пока не факт но скорее всего скоро начнется море то не в один день подымется , кто будет читать не будет спорит идет изменение климата и полюсов будет не северное полушарие а южное . кто то прочтет скажет сумашедший уже январь а я снега не видел факт а где то если не каждый день падает с пол метра снега ..