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Политика как она есть

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Путину доложили о потерях ВСУ на добропольском направлении

Путину доложили о потерях ВСУ на добропольском направлении

Командир 76-й дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов в ходе телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что ВСУ потеряли на добропольском направлении более 6 тысяч человек, 14 танков, сообщается на сайте Кремля 6 августа.

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