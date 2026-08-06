Политика как она есть

Командир 76-й дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов в ходе телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что ВСУ потеряли на добропольском направлении более 6 тысяч человек, 14 танков, сообщается на сайте Кремля 6 августа.