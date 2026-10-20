Российская валюта заметно укрепилась до 82,85 рубля на фоне недавнего приближения доллара к отметке 84,5 рубля, однако сейчас не рекомендуется пытаться угадать идеальный курс для обмена.
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