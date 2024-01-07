Politico: Орбан может возглавить Евросовет после ухода Мишеля

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может возглавить Евросовет как лидер председательствующей страны после ухода нынешнего главы Шарля Мишеля, сообщили в газете Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии