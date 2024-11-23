🥔Порядка 200 тысяч тонн картофеля нужно выращивать в Крыму, чтобы закрыть потребность в регионе Пока аграрии Крыма только приближаются к заветной цифре.
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🥔Порядка 200 тысяч тонн картофеля нужно выращивать в Крыму, чтобы закрыть потребность в регионе Пока аграрии Крыма только приближаются к заветной цифре.