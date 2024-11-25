Пассажиры загоревшегося Superjet 100 подадут иск к авиаперевозчику — СМИ

Коллективный иск к владельцу лайнера компании «Азимут» намерены подать подать пассажиры загоревшегося в Анталье самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, 25 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии