«Хитрый ход Путина»: В СМИ объяснили, как РФ с помощью одного росчерка пера не оставила грузинам выбора

Политический обозреватель издания «Царьград» Андрей Перла в прямом эфире программы «Скрытые смыслы» подробно рассказал о хитром ходе президента России Владимира Путина, который одним росчерком пера не оставил грузинам выбора.
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