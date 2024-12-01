Эксперт назвал причины подорожания кофе в России в 2025 году

Кофе может еще больше подорожать из-за неурожая в странах-лидерах по производству этого продукта: Бразилии и Вьетнаме, приводит мнение эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина 1 декабря РИА Новости.
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