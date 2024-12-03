Южная Корея: от удачного переворота до массовых репрессий — всего за один день! Узнайте, что дальше!

На фоне того, что происходит сейчас в Сирии, где Россия объективно пропустила удар, и в Грузии, где все еще не исключен сценарий победы майдана, переворот в Южной Корее можно расценивать как очень удачное стечение обстоятельств, которое, как минимум, осложнит нашим противникам осуществление их тактических планов.
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