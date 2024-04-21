Пасхальный мастер-класс по живописи пройдет 27 апреля в КДК «Центральный»

Участие бесплатное Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга рассказала о семейном мероприятии, которое пройдет 27 апреля в Культурно-досуговом комплексе «Центральный» по адресу улица Чайковского 2/7 литера Б.
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