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Театр Российской Армии покажет спектакль «Не бойся быть счастливым»

Театр Российской Армии покажет спектакль «Не бойся быть счастливым»

На Экспериментальной сцене Театра Российской Армии состоится премьера спектакля «Не бойся быть счастливым», приуроченного к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в пресс-службе театра.

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