Театр Российской Армии покажет спектакль «Не бойся быть счастливым»

На Экспериментальной сцене Театра Российской Армии состоится премьера спектакля «Не бойся быть счастливым», приуроченного к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в пресс-службе театра.
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