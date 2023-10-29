Каратисты из Орловской области вошли в состав сборной России

Орловские каратисты Елизавета Дмитричева и Даниил Дозоров вошли в состав сборной России. Спортсмены тренируются вместе со взрослой сборной страны по всестилевому каратэ в городе Алексине Тульской области.
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