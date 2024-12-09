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Косачев заявил, что конфликт в Сирии является трагедией для всех

Косачев заявил, что конфликт в Сирии является трагедией для всех

Сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал конфликт в Сирии трагедией для всех. По его словам, на территории Сирии идет гражданская война, и конфликт не закончится одним днем «Сирия – очень тяжелая история, для всех без исключения.

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Комментарии
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АР
Алескендер Рамазанов
Кто такой Косачев? И почему он объявляет трагедией то,что было известно задолго до бегства Асада?  Что случилось? Асад не усидел на чужих штыках? Так и на своих сидеть неудобно! В Сирии,происходит то,что было уже в Афганистане. Только вот по земле легче  войска выводить, цветы на дорогу бросают...
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