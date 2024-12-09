Косачев заявил, что конфликт в Сирии является трагедией для всех

АР

Алескендер Рамазанов

Кто такой Косачев? И почему он объявляет трагедией то,что было известно задолго до бегства Асада? Что случилось? Асад не усидел на чужих штыках? Так и на своих сидеть неудобно! В Сирии,происходит то,что было уже в Афганистане. Только вот по земле легче войска выводить, цветы на дорогу бросают...