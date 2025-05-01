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Красно-белые истощены после двух дерби — с главным аутсайдером придется помучиться. Прогноз на «Факел» — «Спартак»

Красно-белые истощены после двух дерби — с главным аутсайдером придется помучиться. Прогноз на «Факел» — «Спартак»

Ставим на скромную победу гостей.Свой матч 27-го тура столичный «Спартак» проведет в Воронеже. А мы сделаем прогноз на этот матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть эту игру.

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