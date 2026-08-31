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Царьград

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Платим за то, что "убивает": Самый вредный продукт – не покупайте даже по акции

Платим за то, что "убивает": Самый вредный продукт – не покупайте даже по акции

Зашкаливает количество трансжиров: врачи объяснили, какая еда в супермаркете представляет наибольшую опасность, и как обезопасить себя.

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