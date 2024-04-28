Полковник Уилкерсон: Передача ATACMS Киеву, спровоцирует жесткий ответ России

Экс-глава штаба госсекретаря США Колина Пауэлла, офицер в отставке Лоуренс Уилкерсон, выступил на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom и заявил о том, что отправка ATACMS на Украину очень опасна в плане последствий.
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