Ты не прав, Мурод: таксист-мигрант отказался везти раненого фронтовика

Обратите внимание, а имя то состоит из двух слов_____ М урод ---Мудак-урод!

почему он в столице работает в такси...?! всех гнать и не только из столицы

Геннадий Бережнов

Таких Муродов в Москве уже до 3 млн. и они на Законы не смотрят и не знают своих обязанностей. Писать и раздражать россиян можно, но зачем если не ставить эти вопросы Мишустину.