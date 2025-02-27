Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
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  • demyr150648
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Ты не прав, Мурод: таксист-мигрант отказался везти раненого фронтовика

Ты не прав, Мурод: таксист-мигрант отказался везти раненого фронтовика

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Комментарии
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Юрий Николаев
Обратите внимание, а имя то состоит из двух слов_____ М урод ---Мудак-урод!
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9 час.
Лидия Фролова
почему он в столице работает в такси...?! всех гнать и не только из столицы
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5 час.
Геннадий Бережнов
Таких Муродов в Москве уже до 3 млн. и они на Законы не смотрят и не знают своих обязанностей. Писать и раздражать россиян можно, но зачем если не ставить эти вопросы Мишустину.
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5 час.
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