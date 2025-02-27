Русский Колоколъ Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Каспер – настоящий герой, закрывший своим телом товарищей, и сейчас он проходит лечение в Москве.
Ты не прав, Мурод: таксист-мигрант отказался везти раненого фронтовика
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Обратите внимание, а имя то состоит из двух слов_____ М урод ---Мудак-урод!
Ответить
9 час.
Лидия Фролова
почему он в столице работает в такси...?! всех гнать и не только из столицы
Ответить
5 час.
Геннадий Бережнов
Таких Муродов в Москве уже до 3 млн. и они на Законы не смотрят и не знают своих обязанностей. Писать и раздражать россиян можно, но зачем если не ставить эти вопросы Мишустину.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии