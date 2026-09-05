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МОСИНФОРМ

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Участники городской программы лояльности направили на благотворительность свыше 720 млн рублей

Участники городской программы лояльности направили на благотворительность свыше 720 млн рублей

Более 720 миллионов рублей перечислили на благотворительность участники городской программы лояльности «Миллион призов».

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