В Алексине утонул 40-летний мужчина

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, мужчина купался в необорудованном месте.В микрорайоне Бор города Алексин Тульской области водолазами Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области "Управление противопожарной службы" было извлечено тело 40-летнего мужчины.
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