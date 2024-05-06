Жители России стали интересоваться неотельным отдыхом

Жители России стали чаще интересоваться неотельным отдыхом во время майских праздников. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии