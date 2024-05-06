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Жители России стали интересоваться неотельным отдыхом

Жители России стали интересоваться неотельным отдыхом

Жители России стали чаще интересоваться неотельным отдыхом во время майских праздников. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

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