КБ «Луч» представило новую зенитную ракету на MSPO 2026

Украинское КБ «Луч» презентовало зенитную ракету РК-2П3 на выставке MSPO 2026 в Польше. Ракета, основанная на комплексе «Стугна-П», входит в зенитный комплекс «Риф».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-лесничий полу...
- Бастрыкин потребо...
- Зеленский просит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым