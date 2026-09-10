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Царьград

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КБ «Луч» представило новую зенитную ракету на MSPO 2026

КБ «Луч» представило новую зенитную ракету на MSPO 2026

Украинское КБ «Луч» презентовало зенитную ракету РК-2П3 на выставке MSPO 2026 в Польше. Ракета, основанная на комплексе «Стугна-П», входит в зенитный комплекс «Риф».

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