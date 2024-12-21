Атмосфера настоящего рока: РЕН ТВ покажет юбилейный концерт группы "Алиса"

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ Ощутить атмосферу настоящего русского рока смогут зрители РЕН ТВ. 25 декабря наш канал покажет телепремьеру концерта группы "Алиса", который состоялся в Санкт Петербурге в прошлом году – так музыканты отметили свое 40-летие.
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