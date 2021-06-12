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Продолжается учебный поход воспитанников Владивостокского филиала НВМУ на боевом корабле Тихоокеанского флота

Продолжается учебный поход воспитанников Владивостокского филиала НВМУ на боевом корабле Тихоокеанского флота

Для оказания помощи преподавателям НВМУ в обучении юных моряков на корабль прикомандированы 10 курсантов 4 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.

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