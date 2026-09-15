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В Пироговском Университете объяснили, нужно ли кипятить воду из-под крана

В Пироговском Университете объяснили, нужно ли кипятить воду из-под крана

Вода из-под крана не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому есть мнение, что ее качество можно улучшить кипячением.

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