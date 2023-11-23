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Берреттини о психологических проблемах: «Я не получал удовольствия от процесса возвращения. Когда что-то болело, мне было очень тяжело»

«Есть много, много причин, по которым мне было очень грустно. Прежде всего, конечно, потому, что я не мог соревноваться, а я люблю это делать.

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