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Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь

Чтобы война продолжалась: эксперт о том, почему США условно помогают Украине и дозируют военную помощь

Украине нужно выдвинуть России требование по заморозке конфликта, чтобы подсобрать технику, ракеты и затащить в ВСУ как можно больше иностранных солдат под видом украинцев.

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