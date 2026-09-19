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Царьград

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Избирком сообщил о сбитии дронов ВСУ возле избирательных комиссий

Избирком сообщил о сбитии дронов ВСУ возле избирательных комиссий

Мобильные огневые группы отразили атаки дронов ВСУ возле избирательных комиссий в ДНР. Владимир Высоцкий отметил возросшую активность дронов и сокращение рабочего графика участков 20 сентября.

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