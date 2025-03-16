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ЦБ дал совет россиянам, какой должна быть финансовая подушка

ЦБ дал совет россиянам, какой должна быть финансовая подушка

Эксперты сходятся на том, что оптимально иметь в запасе сумму, равную 3–6 зарплатам.фото: pixabay.com/evgenyЧтобы чувствовать себя спокойно, россиянину достаточно иметь в запасе финансовую подушку в размере 3–6 зарплат.

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