ЦБ дал совет россиянам, какой должна быть финансовая подушка

Эксперты сходятся на том, что оптимально иметь в запасе сумму, равную 3–6 зарплатам.фото: pixabay.com/evgenyЧтобы чувствовать себя спокойно, россиянину достаточно иметь в запасе финансовую подушку в размере 3–6 зарплат.