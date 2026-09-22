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Alibaba продала акции ZTO на $500 млн

Alibaba продала акции ZTO на $500 млн

Alibaba Group продала 25 млн американских депозитарных расписок (ADR) транспортной компании ZTO Express в рамках внебиржевой блочной сделки.

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