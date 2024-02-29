Премьер Госсовета КНР встретился с президентом Сьерра-Леоне

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду в Пекине встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био, находящимся в Китае с государственным визитом, и призвал к укреплению сотрудничества между двумя странами.
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