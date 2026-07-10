Cosmos Labs и Peersyst будут совместно внедрять блокчейн-решения для банков и государственных структур

Компании Cosmos Labs и Peersyst Technology объявили о расширении стратегического партнерства, направленного на внедрение блокчейн-инфраструктуры для центральных банков, государственных организаций и крупных финансовых учреждений в странах Латинской Америки и Испании.
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