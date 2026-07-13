Банк России выпустит монету, посвященную Ахмату Кадырову

Банк России с 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвящённую 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова.
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